Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jorge Mendes tente un coup colossal avec le Qatar pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 26 mai 2021 à 12h45 par B.C.

Cet été, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus, mais le Portugais doit pour cela trouver un point de chute qui l’intéresse, et Jorge Mendes serait passé à l’action. D’après la presse espagnole, l’agent du quintuple Ballon d’Or aurait en effet approché le PSG en vue du mercato.

Après trois saisons en Italie, Cristiano Ronaldo est dans le flou pour son avenir. Un départ de la Juventus est en effet envisagé pour le quintuple Ballon d’Or, et comme vous l’a révélé le10sport.com, ses représentants se sont déjà activés afin de lui trouver un point de chute au cas où le club turinois ne parvenait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Finalement, la Juve a réussi à se hisser dans le quatuor de tête en Serie A, mais l’avenir de Cristiano Ronaldo n’est pas acté pour autant. Le dernier message de l’attaquant portugais sur Instagram fait d’ailleurs énormément parler en Italie, où certains l’interprètent déjà comme un au revoir aux Bianconeri .

Jorge Mendes aurait proposé Cristiano Ronaldo au PSG