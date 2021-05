Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Cristiano Ronaldo, Leonardo peut frapper très fort !

Publié le 26 mai 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que Manchester United ait préparé le retour de Cristiano Ronaldo, la disponibilité d’Harry Kane sur le marché aurait tout changé, laissant un boulevard au PSG pour le Portugais.

À l’instar de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo serait un rêve des propriétaires du PSG depuis l’arrivée de QSI à l’été 2011. Et il se pourrait bien que ce soit le moment où jamais pour Messi dont le contrat court jusqu’au 30 juin au FC Barcelone et surtout pour Ronaldo qui souhaiterait aller voir ailleurs selon la presse italienne, bien que la Juventus ait décroché in extremis son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Le PSG aurait d’ailleurs une voie royale pour le quintuple Ballon d’or.

Manchester finalement OUT, une aubaine pour le PSG