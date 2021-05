Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue surprise préparée par Longoria ?

Publié le 27 mai 2021 à 4h00 par T.M.

Le mercato estival s’annonce animé à l’OM. Et alors que Pablo Longoria rechercherait du renfort à tous les postes, le président phocéen pourrait bien réserver une énorme surprise.

Pour lancer le nouveau projet à l’OM, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli vont opérer une énorme révolution au sein de l’effectif phocéen cet été. Tandis que plusieurs joueurs vont partir, de nombreuses recrues sont attendues. D’ailleurs, plusieurs noms ont déjà commencés à filtrer pour venir renforcer l’OM, à l’instar de Gerson, Thiago Almada ou encore Amine Adli. Mais la liste des recrues pourrait être encore plus longue avec certains noms qui devraient en étonner plus d’un.

C’est reparti pour un tour entre l’OM et Nagatomo ?