Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le tarif est fixé pour Amine Adli !

Publié le 26 mai 2021 à 16h10 par D.M.

A la recherche de renforts offensifs, l'OM aurait ciblé Amine Adli, performante sous le maillot de Toulouse. Le FCT serait prêt à le laisser filer cet été, mais pas à n'importe quel prix.

Nommé président de l’OM en février dernier, Pablo Longoria a les mains libres pour mener à bien son recrutement. Le dirigeant espagnol a commencé à se pencher sur le prochain mercato estival et souhaiterait notamment renforcer le secteur offensif. Plusieurs pistes auraient été activées et l’une d’entre elles mènerait à Amine Adli. Désigné meilleur joueur de Ligue 2 cette saison, le joueur de 21 ans est très apprécié par le président de l’OM et pourrait quitter Toulouse dans les prochains jours.

Toulouse demande entre 5 et 10M€ pour Adli