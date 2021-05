Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le point de chute se précise pour Valère Germain !

Publié le 27 mai 2021 à 1h00 par D.M.

Sous contrat jusqu'en juin avec l'OM, Valère Germain ne jouera pas sous les ordres de Jorge Sampaoli la saison prochaine. L'attaquant a des touches en Espagne et en Ligue 1.

A l’instar de Florian Thauvin et d’Hiroki Sakai, Valère Germain quittera l’OM dans les prochains jours. Sous contrat jusqu'en juin avec le club marseillais, l’attaquant a vu son temps de jeu chuté et ne rentrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Désormais, le joueur de 31 ans est à la recherche d’un nouveau défi et un club de Ligue 1 serait prêt à l’accueillir. La Provence annonçait ce mardi que Montpellier aurait transmis une première proposition à Germain, qui n’est pas insensible à une aventure à l’étranger. « J’espère découvrir l’étranger, ça serait une belle expérience de vie. Ça peut être intéressant pour ma famille » avait confié l’ancien de l’AS Monaco lors d’un entretien à Canal + .

Grenade et le Celta Vigo sur Germain