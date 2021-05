Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto, le «grantatakan» de l’OM de Sampaoli ?

Publié le 26 mai 2021 à 19h30 par A.C.

Très peu utilisé depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Dario Benedetto fait partie des joueurs susceptibles de quitter l’Olympique de Marseille cet été... mais les choses semblent changer !

Il est loin le temps où Dario Benedetto régnait en maitre sur l’attaque de l’Olympique de Marseille, sans véritable concurrence. Avec le recrutement de Arkadiusz Milik, il n’a que peu vu le terrain depuis janvier... ou alors depuis le banc. L’arrivée de Jorge Sampaoli n’y aura rien changé, puisque Benedetto a dû se contenter de quelques fins de matchs. Pourtant, Milik pourrait bien ne pas faire long feu à l’OM ! Plusieurs sources assurent que le Polonais serait destiné à changer de club cet été et son dernier message n’a pas vraiment rassuré les supporters marseillais. « La qualification en Europa League a été un bon résultat, j’ai toujours essayé de donner le maximum, 15 matchs, 10 buts » a écrit Milik sur Instagram . « Je remercie mes coéquipiers, les clubs et surtout les supporters qui m’ont fait me sentir chez moi ». En Italie, la Juventus semble déterminée à recruter Milik et les bonnes relations avec Pablo Longoria pourraient bien l’aider. En Espagne, Diego Simeone souhaiterait l’attirer à l’Atlético de Madrid, alors qu’une arrivée de Maurizio Sarri pourrait activer la piste Tottenham.

Sans Milik, Benedetto n’aura plus d’obstacles

Ainsi, alors que l’Olympique de Marseille semble concentré actuellement sur d’autres chantiers, Dario Benedetto pourrait bien récupérer son fauteuil de titulaire. C’est d’ailleurs le scénario évoqué tout récemment par La Provence . Il faut dire que la relation avec Jorge Sampaoli semble bonne, puisque c’est justement lui qui lui a ouvert les portes de la sélection argentine par le passé. Lors des derniers matchs, Benedetto a d’ailleurs eu plus de place, notamment avec une première titularisation contre le FC Metz (1-1), mais a surtout marqué un but en fin de match qui a permis à l’OM d’arracher un nul précieux contre Strasbourg (1-1).

Boca Juniors, déjà de l’histoire ancienne