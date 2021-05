Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thiago Almada livre un premier indice sur son avenir !

Publié le 26 mai 2021 à 21h10 par A.C.

Annoncé proche d’une arrivée à l’Olympique de Marseille, Thiago Almada s’est exprimé sur son avenir.

Jorge Sampaoli semble vouloir s’impliquer dans le recrutement de l’Olympique de Marseille. La Provence a en effet annoncé qu’il souhaiterait à Marseille cet été, travaillant ainsi main dans la main avec Pablo Longoria. Ses pistes semblent notamment mener vers l’Amérique du Sud, avec notamment Thiago Almada, annoncé comme la nouvelle pépite du football argentin. RMC Sport a d’ailleurs déjà évoqué un accord entre l’OM et le joueur, qui semble avoir un lien spécial avec Sampaoli. « Il me connaît depuis l'époque où j'étais espoir en équipe nationale » a récemment expliqué Thiago Almada. « Quand il manquait l'un des membres de l’équipe A, il m'a emmené jouer avec eux, donc il me connaît bien. Mais je ne sais rien de tout ce qui passe, et c’est mon représentant qui gère tout ça ».

« Boca Juniors ? C'étaient juste des rumeurs »