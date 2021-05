Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay a toutes les cartes en main pour son avenir !

Publié le 26 mai 2021 à 21h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé sur les tablettes du FC Barcelone, Memphis Depay aurait maintenant toutes les cartes en main pour décider de rejoindre ou non les rangs du club catalan.

Comme il l’a annoncé la semaine dernière, Memphis Depay quittera l’OL le 30 juin prochain au terme de son contrat. Et désormais, toute la question est de savoir où l’international néerlandais rebondira à partir de cet été. Dans cette optique, le FC Barcelone semble faire figure de favori, le club catalan étant annoncé sur ses traces depuis l’été dernier. Ronald Koeman, dont l’avenir est incertain au Barça, en aurait fait une priorité, et la direction présidée par Joan Laporta s’emploierait dans l’optique de le recruter. Et visiblement, les choses seraient avancées, à tel point que le dénouement du dossier serait maintenant entre les mains de Memphis Depay.

« Il parle avec le Barça, sa priorité est de rejoindre Barcelone »