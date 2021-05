Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ter Stegen aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 26 mai 2021 à 20h00 par T.M.

Alors que Gianluigi Donnarumma est annoncé au FC Barcelone cet été, Marc-André ter Stegen est lui annoncé sur le départ. L’Allemand va-t-il alors partir ? Réponse.

Cet été, cela va bouger au FC Barcelone. Et Joan Laporta pourrait réserver une incroyable surprise en faisant venir Gianluigi Donnarumma. L’Italien arrive au terme de son contrat avec le Milan AC et va partir libre d’ici quelques semaines. Et en Italie, on a annoncé ce mardi que la piste la plus chaud menait au Barça, qui serait prêt à offrir 10M€ à Donnarumma. Une arrivée qui serait alors fatale à Marc-André ter Stegen, qui, selon les informations de TMW , serait en discussion avec le Borussia Dortmund.

Ter Stegen pas sur le départ !

Incroyable dans les buts du FC Barcelone, et encore sous contrat jusqu’en 2025, Marc-André ter Stegen pourrait donc faire ses valises cet été. Ou pas… En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, l’Allemand ne serait pas ciblé par le Borussia Dortmund, qui s’intéresserait plutôt à Gregol Kobel. De son côté, Ter Stegen n’aurait aucune envie de quitter le Barça et n’aurait d’ailleurs reçu aucun message à propos d’un possible transfert cet été.