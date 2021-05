Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez sur le point d’annoncer un premier renfort colossal !

Publié le 26 mai 2021 à 18h10 par B.C.

Alors que David Alaba arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich, le Real Madrid souhaiterait officialiser la venue de l’Autrichien dès cette semaine.

Il n’y a désormais plus aucun doute concernant l’avenir de David Alaba. Le défenseur de 28 ans a d’ores et déjà annoncé qu’il allait quitter le Bayern Munich lorsque son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain et devrait filer au Real Madrid, sauf énorme retournement de situation. Florentino Pérez cherche en effet à renforcer son secteur défensif avec l’avenir incertain de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Les deux parties auraient déjà trouvé un accord, et il ne manque désormais plus que l’officialisation de l’arrivée d’Alaba chez les Merengue, et ça pourrait arriver très rapidement.

Officialisation cette semaine pour Alaba ?