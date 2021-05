Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Benzema, Kroos monte à son tour au créneau pour Zidane !

Publié le 26 mai 2021 à 16h30 par Th.B.

Pourtant annoncé sur le départ et remplacé par Massimilano Allegri ou Antonio Conte, Zinedine Zidane n’aurait clairement pas évoqué son départ à ses joueurs du Real Madrid à en croire Karim Benzema et Toni Kroos.

Les semaines passent et l’avenir de Zinedine Zidane n’est pas plus clair pour autant. En effet, au cours de multiples conférences de presse, l’entraîneur du Real Madrid où il est sous contrat jusqu’en juin 2022 n’a cessé de laisser planer le doute quant à la suite des opérations. Si bien que le comité de direction du Real Madrid ne voudrait pas être pris de court comme en 2018 et aurait déjà dressé une liste concrète pour la succession de Zidane à la tête de l’effectif merengue. Massimiliano Allegri et surtout Antonio Conte pourraient ainsi s’asseoir sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. Étant en désaccord avec la politique de dégraissage d’effectif prévue par l’Inter cet été, Antonio Conte serait sur le point de quitter le club nerazzurri et il se pourrait bien que ce soit le moment pour lui de prendre les rênes du groupe professionnel du Real Madrid, rôle qu’il a pour le passé refusé, ne souhaitant pas prendre en cours de saison l’équipe merengue. Et le départ de Zinedine Zidane se préciserait.

Un départ de Zidane programmé pour la semaine prochaine, très peu pour Benzema

En effet, le journaliste Siro Lopez a assuré mardi que le Real Madrid et Zinedine Zidane annonceraient de manière conjointe et comme en 2018, le départ de l’entraîneur français la semaine prochaine. Interrogé sur la question lors d’un entretien accordé à L’Équipe et publié mardi, Karim Benzema révélait « ne pas voir Zidane partir » . « Si l’avenir de Zidane est flou au Real Madrid ? Jusqu’à présent, il est l’entraîneur du Real non ? Je ne le vois pas partir. Il ne va pas partir, vous verrez. S’il part, il part… Mais pour l’instant, je ne vois pas le Real sans Zidane ». Et il n’est pas le seul joueur du Real Madrid à ressentir cela.

Toni Kroos assure qu’un départ de Zidane n’a pas été annoncé !