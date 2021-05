Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta met tout en oeuvre pour Lionel Messi !

Publié le 26 mai 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 26 mai 2021 à 18h36

Alors que l’avenir de Lionel Messi s’écrit en pointillés au FC Barcelone, Joan Laporta semble orienter son recrutement dans l’optique de convaincre l’international argentin de rester au sein de sono écurie de toujours. Et il se pourrait que cela porte ses fruits.

En fin de contrat le 30 juin prochain, l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone s’écrit toujours en pointillés au sein du club catalan. En effet, malgré tous les efforts de Joan Laporta depuis des semaines, l’international argentin n’a toujours pas officiellement paraphé de nouveau bail au Barça. Cela donne des idées au PSG, qui se verrait bien attirer librement l’Argentin dans son effectif. Mais malgré la menace parisienne, le FC Barcelone n’a toujours pas perdu l’espoir de conserver le natif de Rosario, à tel point qu’il aurait décidé d’axer son recrutement pour satisfaire Lionel Messi.

Le Barça recrute pour convaincre Lionel Messi !

En effet, comme cela est annoncé depuis des semaines, le FC Barcelone aurait décidé de miser sur Sergio Agüero afin de renforcer son secteur offensif. En fin de contrat le 30 juin prochain à Manchester City, l’Argentin arrivera donc libre, et il s’avère qu’il est un grand ami de Lionel Messi. Ainsi, plusieurs médias ont indiqué que l’une des motivations de Joan Laporta en le recrutant serait également de convaincre le sextuple lauréat du Ballon d’Or de rester au Barça. Et il en irait de même pour Georginio Wijnaldum à en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano ce mercredi dans son Here We Go Podcast hebdomadaire. « L’accord entre Barcelone et Wijnaldum est presque conclu, ce n'est qu'une question de temps. Le joueur est également très apprécié par Leo Messi , c'est quelque chose d'important pour le convaincre de rester au Barça », indique le journaliste italien.

