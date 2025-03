OM : Un cadre annoncé dans une autre équipe !

La rédaction

Arrivé en 2021 à l’OM, Leonardo Balerdi a rapidement gagné en importance malgré ses débuts difficiles. Souvent critiqué pour son irrégularité, il est devenu un élément clé sous Roberto De Zerbi. Ses performances solides ont attiré l’attention de Lionel Scaloni, qui l’a convoqué en sélection argentine pour les matchs contre l’Uruguay et le Brésil. Balerdi, titulaire régulier à l’OM, continue de s’imposer comme un pilier.

Balerdi sélectionné avec l’Argentine

Ces bonnes prestations de Leonardo Balerdi avec l’OM ont été vues et félicitées par Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine. Le défenseur central de l’OM a été appelé avec sa sélection pour la prochaine trêve internationale où l’Argentine affrontera l’Uruguay et le Brésil les 22 et 26 mars prochains.

Balerdi, cadre de l’OM

Titulaire à 22 reprises en Ligue 1 cette année, Leonardo Balerdi a été nommé capitaine 21 fois à l’OM (avec Rabiot en tant que capitaine face au PSG ce dimanche). Auteur d’un bon match contre le PSG, malgré la défaite, Leonardo Balerdi assoit un peu plus son statut de titulaire indiscutable à l’OM.