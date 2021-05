Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme rebondissement dans ce dossier à 0€ !

Publié le 26 mai 2021 à 13h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du FC Barcelone, Georginio Wijnaldum n’aurait cependant pas encore donné son aval au Barça qui ne formulerait pas l’offre escomptée. Le PSG aurait donc toujours une belle carte à jouer.

Ces dernières heures, il a été question dans la presse d’une arrivée imminente de Georginio Wijnaldum au FC Barcelone. En effet, ses agents se seraient même récemment rendus au sein de la ville catalane pour y rencontrer les dirigeants du Barça . Le week-end dernier, au terme de la dernière journée de Premier League, le Néerlandais a officialisé son départ libre de tout contrat de Liverpool. Un contrat de trois ans l’attendrait au FC Barcelone. Cependant, tout ne serait pas encore bouclé.

Rien ne serait encore bouclé pour Wijnaldum !