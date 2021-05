Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros renfort enfin bouclé par le Barça ?

Publié le 26 mai 2021 à 11h00 par La rédaction

En fin de contrat cet été, Georginio Wijnaldum ne manque pas de courtisans. Mais le Néerlandais se rapprocherait dangereusement du FC Barcelone, avec qui tout serait proche d'être bouclé.

En fin de contrat en juin prochain, Georginio Wijnaldum est l’un des noms qui agitent le marché des transferts. Le milieu de terrain de Liverpool serait convoité par certaines des plus grandes équipes d’Europe comme le PSG, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone. Le club catalan se serait d’ailleurs montré très intéressé par l’ancien du PSV, Joan Laporta désirant renforcer son effectif en dépensant le moins d’argent possible. Tout serait même très proche d’être bouclé entre le Barça et le joueur de 30 ans.

Wijnaldum tout proche de s’engager avec le Barça