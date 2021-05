Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opération annoncée pour Donnarumma !

Publié le 25 mai 2021 à 22h15 par T.M.

Alors que le PSG a longtemps été annoncé comme l’une des destinations possibles pour Gianluigi Donnarumma, le gardien du Milan AC pourrait finalement s’envoler vers le FC Barcelone.

Cela ne semble désormais être plus qu’une question d’heures avant l’officialisation de l’arrivée de Mike Maignan au Milan AC. Un renfort qui signifie que Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat, ne restera pas chez les Rossoneri. N’ayant donc pas trouvé d’accord avec la direction du Milan AC, l’Italien va ainsi ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière ? Au PSG, Leonardo est un grand fan de Donnarumma et cela fait maintenant plusieurs mois qu’il cherche à le faire venir dans la capitale. Toutefois, c’est au FC Barcelone, qui a fait son irruption dernièrement, que le portier de 22 ans pourrait poser ses valises.

Ter Stegen vendu, Donnarumma recruté ?