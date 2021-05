Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo toujours dans la course pour Donnarumma ?

Publié le 25 mai 2021 à 20h45 par T.M.

L’arrivée annoncée de Mike Maignan acte quasiment le départ de Gianluigi Donnarumma du Milan AC. Mais où ira alors l’Italien ? Il ne faudrait visiblement pas écarter une arrivée au PSG.

L’aventure de Gianluigi Donnarumma au Milan AC semble désormais toucher à sa fin. Cela fait maintenant plusieurs mois que les deux parties négocient pour une prolongation, mais aucun accord n’a été trouvé. Et l’Italien étant en fin de contrat, un départ libre se profile. D’ailleurs, Mike Maignan est en passe de s’engager avec le Milan AC. De quoi sceller un peu plus le départ de Donnarumma. Reste maintenant à savoir où rebondira l’international transalpin et à ce sujet, TMW a apporté des précisions importantes.

Un avenir loin de la Serie A ?

Dernièrement, pour Gianluigi Donnarumma, il était notamment question d’une arrivée à la Juventus. Mais il faudrait écarter cette possibilité. La raison ? Mino Raiola, agent de l’Italien, travaillerait surtout sur des pistes hors Serie A, donc pas du côté de la Vieille Dame. Face à cela, le PSG, malgré Keylor Navas et Sergio Rico, serait ainsi une option pour Donnarumma. A moins qu’il n’aille au FC Barcelone où son nom a été évoqué ces derniers jours ? A suivre…