Mercato - Barcelone : Cette énorme mise au point sur l'avenir de Griezmann !

Publié le 26 mai 2021 à 16h00 par D.M.

Selon certains médias espagnols, le FC Barcelone pourrait se séparer d'Antoine Griezmann et l'échanger conte Joao Felix. Président de l'Atlético, Enrique Cerezo a été interrogé sur cette opération.

Recruté contre un chèque de 120M€ par le FC Barcelone en 2019, Antoine Griezmann pourrait-il quitter la Catalogne cet été ? Selon certains médias, un départ du Français n’est pas exclu notamment en cas de grosse offre. Et selon OK Diario, Griezmann pourrait bien retourner à l’Atlético. A en croire le média, le club madrilène pourrait inclure dans l’opération Joao Felix afin notamment de faire baisser le prix du transfert. Mais cette information a été démentie par le président de l’Atlético.

Le président de l'Atlético en rajoute une couche sur l'opération Griezmann/Felix