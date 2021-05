Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour Harry Kane !

Publié le 26 mai 2021 à 22h45 par H.G.

Si le Paris Saint-Germain a dernièrement été annoncé sur les traces d’Harry Kane, le club de la capitale n’aurait en réalité que très peu de chances de réussir à attirer le buteur de Tottenham dans son effectif.

L’avenir d’Harry Kane est au coeur de nombreuses spéculations ces derniers temps. En effet, l’international anglais a dernièrement laissé entendre qu’il souhaiterait quitter Tottenham cet été afin de disputer la Ligue des champions et avoir une plus grande chance de remporter des trophées. Ainsi, plusieurs clubs ont été annoncés sur les traces du buteur de Three Lions , y compris le PSG, qui pourrait devoir recruter un nouvel attaquant afin de compenser un éventuel départ de Kylian Mbappé cet été.

« Aucune chance pour les autres clubs qui ne sont pas anglais »