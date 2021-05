Foot - PSG - Mercato

Mercato - PSG : Une menace en moins dans le dossier Camavinga ?

Publié le 26 mai 2021 à 22h10 par La rédaction

Alors que le PSG devrait tout faire pour recruter Eduardo Camavinga cet été, Leonardo n'aurait visiblement plus à se méfier du Bayern Munich.

Eduardo Camavinga, 18 ans, pourrait débarquer dans la capitale française dès cet été. Si Leonardo et le PSG semblent faire de l’international français une des priorités du mercato estival, rien n’est encore officiel et beaucoup de choses doivent encore être réglées. Le prix d’Eduardo Camavinga fait énormément débat, puisque Rennes en demanderait pas moins de 100M€, ce qui est un montant colossal dans le contexte actuel. Néanmoins, le prix de Camavinga pourrait finalement être moindre cet été et autre bonne nouvelle pour le PSG, le milieu de terrain tricolore aurait déjà recalé un prétendant.

Camavinga ne veut pas du Bayern