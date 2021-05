Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le chemin va être très long pour Eduardo Camavinga !

Publié le 26 mai 2021 à 20h30 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain pour cet été, le PSG a semble-t-il jeté son dévolu sur Eduardo Camavinga, crack de Rennes. Toutefois, avant de voir l’international français poser ses valises au Parc des Princes, le chemin pourrait être encore long…

Pour ce mercato estival, le PSG a différentes priorités, comme recruter un arrière droit, mais aussi un milieu de terrain. En effet, Leonardo souhaite renforcer l’entrejeu de Mauricio Pochettino, estimant que Marco Verratti serait un peu seul à la création du jeu. Un profil similaire serait donc recherché dans la capitale et actuellement, un nom revient dans toutes les discussions : Eduardo Camavinga. A 18 ans, le joueur de Rennes a su séduire tout le monde, y compris le PSG. Ainsi, ce mardi, RMC a lâché une véritable bombe concernant ce dossier Camavinga, assurant que l’international français avait communiqué à la direction bretonne sa volonté de ne pas prolonger afin de rejoindre le PSG. Et dans la capitale, ce n’est autre que Nasser Al-Khelaïfi qui aurait pris les choses en main afin de faire venir le nouveau joyau du football français dans la capitale.

Un dossier très complexe