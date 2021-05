Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’attaque pour Allegri !

Publié le 26 mai 2021 à 20h15 par A.C.

Particulièrement convoité en ce moment, Massimiliano Allegri a été approché par le Paris Saint-Germain.

Après deux années d’absence, Massimiliano Allegri pourrait faire son grand retour. Et ça se bouscule pour le technicien italien ! A en croire la presse italienne et espagnole, le Real Madrid et la Juventus s’arracheraient Allegri. Le président Florentino Pérez souhaite lui confier la succession de Zinedine Zidane, tandis qu’à Turin Andrea Agnelli rêve d’un retour de son ami. Mais un troisième club est venu tout remettre en question. Les propriétaires du Paris Saint-Germain se poseraient en effet des grosses questions sur Mauricio Pochettino et Leonardo serait prêt à réactiver des contacts vieux de quasiment deux ans, comme nous vous l’expliquons sur le10sport.com.

Leonardo a personnellement appelé Allegri