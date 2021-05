Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix serait fixé dans le dossier Camavinga !

Publié le 26 mai 2021 à 10h15 par Th.B.

Alors qu’il a été annoncé qu’Eduardo Camavinga ne partirait que pour une indemnité de transfert avoisinant les 100M€, le milieu de terrain du Stade Rennais aurait le loisir de partir pour 50M€. Une bonne nouvelle pour le PSG ?

Le feuilleton Eduardo Camavinga semble être entré dans une toute nouvelle phase dans la journée de mardi. Alors que le10sport.com vous assurait le 10 mai dernier que le PSG était unanime quant au dossier Camavinga, RMC Sport a confirmé la présence du Paris Saint-Germain dans la course à la signature du milieu de terrain du Stade Rennais où il n’est contractuellement lié que jusqu’en juin 2022. Cependant, bien qu’il ne reste plus qu’une année de contrat à l’international français de 18 ans, Rennes attendrait une indemnité de transfert de 100M€ et serait particulièrement inflexible sur la question d’après RMC . Ce qui ne serait pas tout à fait vrai.

Camavinga finalement sur le départ pour 50M€ ?