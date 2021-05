Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - LOSC : Laurent Blanc décline, Thiago Motta tout proche !

Publié le 27 mai 2021 à 0h03 par Alexis Bernard

Comme révélé par le10sport.com, Thiago Motta est en pole position du côté du LOSC pour succéder à Christophe Galtier. Sollicité, Laurent Blanc a refusé le poste.

Les choses s’accélèrent du côté du LOSC depuis que Christophe Galtier a officialisé son départ. Les dirigeants lillois travaillent sur une short-list depuis plusieurs semaines, comme révélé par le10sport.com le 15 mai. Deux coachs avaient alors les faveurs de la nouvelle direction : Lucien Favre et Laurent Blanc. Contacté par le LOSC, le Suisse n’a pas souhaité relever le défi du champion de France. Et selon nos informations, Laurent Blanc a lui aussi décliné la proposition d’Olivier Létang de venir piloter le projet lillois.

Thiago Motta déjà au travail…

Un peu plus tôt ce mercredi, nous vous avons révélé que Thiago Motta, l’ancien milieu de terrain du PSG, que connaît très bien Olivier Létang, était en pole position pour devenir le prochain entraîneur du LOSC. Une piste qui prend encore plus d’ampleur ces dernières heures… En effet, l’Italien serait déjà en action et s’activerait en coulisses pour préparer son arrivée à Lille. Si rien n’est encore signé, Thiago Motta s’implique déjà et montre une grosse envie d’être le successeur de Galtier. En coulisses, pour certaines de nos sources, il y a de très fortes chances que ce soit lui.