Mercato - PSG : Vers un nouvel échec pour ce casse-tête de Leonardo ?

Publié le 27 mai 2021 à 5h45 par Th.B.

Souhaitant mettre la main sur un nouveau latéral droit après Emerson Royal, le PSG pourrait connaître un échec cuisant pour Kieran Trippier pour deux raisons précises.

À l’instar du dernier mercato estival, Leonardo devrait passer une bonne partie de son été à rechercher un latéral droit. Arrivé en prêt avec option d’achat, Alessandro Florenzi ne serait pas conservé par le directeur sportif du PSG et en raison de son retour à la Roma, Leonardo se trouve dans l’obligation d’attirer un nouveau latéral à Paris. Emerson Royal aurait été une piste prise en considération par le PSG comme Foot Mercato l’a récemment assuré. Néanmoins, il se dirigerait vers le FC Barcelone. Un échec qui en engendrerait un autre.

Trippier bien convoité