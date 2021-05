Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’agent de Bale descend une folle rumeur pour son avenir !

Publié le 27 mai 2021 à 5h30 par Th.B.

Gareth Bale ne serait pas sur le chemin de la retraite comme son agent Jonathan Barnett l’a assuré et son avenir, qu’il s’écrive au Real Madrid ou ailleurs, n’est pas encore écrit.

C’était l’une des bombes que As a récemment lâché : Gareth Bale serait prêt à prendre sa retraite à l’issue de son contrat au Real Madrid qui court jusqu’en juin 2022. Cet été, le Gallois va disputer l’Euro avec sa sélection et reviendra par la suite au Real Madrid après son prêt d’une saison à Tottenham. Et malgré cette rumeur lâchée par le média ibérique, les plans de Bale ne se tourneraient pas vers une retraite selon son agent Jonathan Barnett qui a fait passer le message suivant à talkSPORT . « Désolé, je ne parle pas de ces rumeurs insensées ».

Pas de retraite et un rendez-vous avec Tottenham dans les tuyaux ?