EXCLU - Mercato - LOSC : Thiago Motta en pole position !

Publié le 26 mai 2021 à 10h45 par Alexis Bernard

Selon nos informations, Thiago Motta est proche du LOSC et pourrait devenir le successeur de Christophe Galtier.

Champion de France, le LOSC n’a pas encore terminé de célébrer sa victoire que les chantiers pour la saison prochaine sont déjà en cours. A commencer par le poste d’entraîneur. Comme le10sport.com l’a révélé le 15 mai, les dirigeants lillois préparent le départ de Christophe Galtier depuis plusieurs semaines. Après avoir sondé Lucien Favre (qui n’a pas donné suite), c'est Laurent Blanc qui tenait la corde après un premier contact prometteur. Proche d’Olivier Létang depuis leur collaboration au PSG, l’ancien sélectionneur des Bleus est une option. Mais d’après nos sources, c’est Thiago Motta qui est aujourd’hui proche de reprendre le flambeau de Galtier.

Thiago Motta, le retour ?