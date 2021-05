Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Une première porte se ferme pour Galtier !

Publié le 25 mai 2021 à 23h10 par A.C.

En fin de contrat, Christophe Galtier a annoncé son départ du LOSC et intéresse plusieurs clubs en France, comme à l’étranger.

Que va faire Christophe Galtier ? Champion de France avec le LOSC cette saison, il est considéré comme l’un des meilleurs entraineurs tricolores de sa génération et l’annonce de son départ ce mardi, a forcément attiré l’attention. Il faut dire que Galtier ne manque pas de prétendants. Nous vous avons révélé sur le10sport.com la piste très chaude qui mène à l’OGC Nice, mais le Napoli cherche également un entraineur... et semble en pincer pour Galtier. « C'est une opportunité. Naples s'intéresse à moi mais aussi à d'autres entraîneurs et je ne sais pas où je suis classé là-dedans » a déclaré Galtier, lors d’un entretien accordé à L’Équipe . « Ce matin mon téléphone a bipé pendant que j'étais avec Olivier (Létang). Je n'ai pas répondu, mais j'étais avec mon président quand j'ai eu leur message. J'ai dit à Olivier : "Tiens, je viens de recevoir un message de félicitations de Naples pour notre titre” ». Ces dernières heures, la presse italienne a annoncé un revirement dans le dossier Sergio Conceição, qui ne serait désormais plus une piste pour le Napoli.

« Je veux un entraineur italien »