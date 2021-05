Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid s’invite à la fête pour Pochettino !

Publié le 27 mai 2021 à 16h45 par Th.B.

Alors qu’un retour à Tottenham est évoqué dans la presse, Mauricio Pochettino pourrait bien quitter le PSG pour prendre les rênes de l’effectif du Real Madrid qui ferait de lui sa priorité pour l’après-Zinedine Zidane.

Et si le Real Madrid chamboulait les plans du PSG avec… Mauricio Pochettino ? Alors que Zinedine Zidane n’est officiellement plus l’entraîneur du club merengue depuis ce jeudi, les dirigeants madrilènes se seraient déjà mis en quête d’un nouvel entraîneur. Et alors que Massimiliano Allegri était appelé à succéder au technicien français à la tête de l’effectif de la Casa Blanca, il devrait dans les prochaines heures être nommé coach de la Juventus en prenant le poste d’Andrea Pirlo. De quoi permettre à Florentino Pérez de réactiver une piste de longue date : Mauricio Pochettino. Le PSG s’est attaché ses services en janvier dernier jusqu’en juin 2022. Et alors qu’un retour à Tottenham circule dans la presse, les dirigeants du PSG ne seraient pas inquiets au vu des bonnes discussions récentes avec le technicien argentin selon RMC Sport.

Le Real Madrid entre en course pour Pochettino !