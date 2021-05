Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Annoncé sur le départ, Pochettino lâche un énorme indice sur son avenir !

Publié le 27 mai 2021 à 13h30 par Bernard Colas

Alors que Mauricio Pochettino discuterait d’un retour à Tottenham avec Daniel Levy, le site internet du PSG a publié un entretien avec l’Argentin dans lequel ce dernier affiche de grandes ambitions pour la saison prochaine.

Ce jeudi, Mauricio Pochettino se retrouve au cœur de l’actualité du PSG. Quelques mois seulement après son retour dans la capitale, l’Argentin aurait entamé les discussions avec Tottenham en vue d’un retour cet été. Daniel Levy est en effet à la recherche d’un entraîneur pour succéder à Ryan Mason, le remplaçant de José Mourinho, et ferait du coach qu'il a licencié il y a 18 mois l’une de ses priorités. Une information révélé par The Athletic et confirmé depuis par Sky Sports et TF1 , précisant que Pochettino serait déçu par certains fonctionnement au sein du club. Des sources au sein du PSG ont quant à elle démenti à Bruno Salomon, journaliste à France Bleu , un possible changement d’entraîneur, et Mauricio Pochettino n’aurait formulé aucune demande allant dans ce sens. Hasard du calendrier ou non, le PSG a décidé de publier ce jeudi un long entretien de l’Argentin, dans lequel ce dernier affiche de grosses ambitions pour la saison prochaine.

« Nous ferons de grandes choses dans l’avenir »

Interrogé sur son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino s’est notamment livré sur ses premiers mois dans la capitale tout en se projetant sur la suite de son aventure dans le club : « Je suis content de la façon dont les joueurs se sont adaptés aux changements. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être changées ou qui n'ont pas pu être développées par manque de temps. Mais je pense que toujours qu’avec cette manière de travailler, et avec le désir de pouvoir développer d'autres types d'idées sur le terrain, nous ferons de grandes choses dans l'avenir. Je suis bien sûr fier des efforts fournis par l'équipe, car nous sommes les seuls à savoir dans quel état se trouvait l'équipe et ce dont nous étions capables. Je suis content de tout ce que nous avons fait pour rester en vie jusqu'aux derniers jours dans toutes les compétitions. Gagner le Trophée des champions, gagner la Coupe de France, atteindre la demi-finale des champions, sans être dans ta meilleure forme, et se battre jusqu’au dernier match avec la possibilité de gagner le championnat. Je pense que vu les conditions dans lesquelles nous sommes arrivés en janvier, il faut être fier de tout, et de toutes les personnes qui ont participé à ce parcours . »

« Gagner est la seule option. C’est mon défi, d'imposer cette idée ici »