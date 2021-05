Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable coup de tonnerre se profile pour l'avenir de Pochettino !

Publié le 27 mai 2021 à 12h30 par Bernard Colas mis à jour le 27 mai 2021 à 12h40

Nommé à la tête du PSG en janvier, Mauricio Pochettino songerait déjà à quitter le club de la capitale. L’Argentin discuterait en effet d’un retour avec Tottenham, dix-huit mois après son départ de Londres...

18 ans après son départ du PSG, Mauricio Pochettino retrouvait le club de la capitale en janvier dernier en tant qu'entraîneur. Un moment spécial pour l’Argentin, bien décidé à s’imposer à Paris malgré le début de saison compliquée réalisé jusqu’alors par les hommes de Thomas Tuchel. Cependant, Pochettino n’a pas évité au PSG la perte du titre en Ligue 1 et n’a pas imprimé sa patte à l’équipe, incitant le principal intéressé à demander du temps. « Nous sommes arrivés au milieu d'un projet qui n'est pas le nôtre. C'est différent d'arriver comme Thomas Tuchel ou Unai Emery en début de saison, avec la possibilité d'établir une stratégie d'avant-saison, de pouvoir changer les choses. À partir de ce moment, l'année prochaine, on pourra me juger », confiait-il en avril dernier. Seulement voilà, Mauricio Pochettino pourrait ne plus être en poste à la reprise.

Les discussions sont lancées avec Tottenham !

Ce qui n’était qu’une simple rumeur a pris une ampleur considérable ces dernières heures. Alors que The Independent annonçait il y a quelques jours que Tottenham songeait à rapatrier Mauricio Pochettino, The Sun ajoutait dans la foulée que l’Argentin était ouvert à l’idée d’un retour. Une information du tabloïd anglais à prendre avec des pincettes, sauf que celle-ci a depuis été confirmée par de nombreux médias. Ce jeudi, The Athletic assure que Mauricio Pochettino serait d’ores et déjà en discussion avec Tottenham en vue d’un retour pour la saison prochaine. Même son de cloche du côté de Sky Sports et de TF1 . Journaliste pour l’émission Téléfoot , Julien Maynard justifie les envies d’ailleurs de l’Argentin par « certains fonctionnements » au sein du PSG, tandis que le journaliste Romain Molina évoque quant à lui des « relations très, très fraîches » avec Leonardo.

