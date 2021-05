Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse anglaise lâche une bombe sur l'avenir de Pochettino !

27 mai 2021

Nommé à la tête du PSG cet hiver, Mauricio Pochettino est déjà sous le feu des critiques après le sacre du LOSC en Ligue 1. Et alors que Tottenham est à la recherche d’un nouvel entraîneur, l’Argentin ne fermerait pas la porte à un retour chez les Spurs.

Après le début de saison compliquée du PSG, Thomas Tuchel était démis de ses fonctions afin de laisser la place à Mauricio Pochettino, mais ce dernier n’a finalement pas permis au club de se relancer. Malgré un parcours satisfaisant en Ligue des champions, avec une demi-finale à la clé, l’Argentin a échoué dans la quête du titre en Ligue 1. Les choix de Mauricio Pochettino seront donc scrutés de près la saison prochaine, à condition que celui-ci soit toujours à la tête de l’équipe parisienne. D’après The Sun , un départ n’est pas à exclure pour l’ancien coach de Tottenham, d’autant que Daniel Lévy essayerait de le convaincre de revenir chez les Spurs. Une hypothèse qui prend de l’ampleur ce jeudi…

Pochettino discuterait avec Tottenham !