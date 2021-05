Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse décision prise pour l’avenir de Pochettino ?

Publié le 27 mai 2021 à 12h15 par B.C.

Nommé à la tête du PSG en début d’année, Mauricio Pochettino est déjà annoncé sur le départ par plusieurs médias. Cependant, le club de la capitale souhaiterait conserver l’Argentin.

Et si Mauricio Pochettino venait à quitter le PSG, quelques mois seulement après son arrivée ? Ce scénario qui semblait irréaliste il y a encore une semaine a pris de l’ampleur ces derniers jours avec les révélations de plusieurs médias étrangers. Selon The Sun , Tottenham souhaiterait récupérer le tacticien argentin et discuterait déjà avec lui pour le convaincre de revenir à Londres. Une information confirmée par The Athletic , tandis que la Gazzetta dello Sport avance de son côté que les propriétaires qataris du PSG auraient des doutes sur Pochettino après la perte du titre. Cependant, la presse britannique apporte des précisions contradictoires.

Le PSG ne souhaiterait pas un nouveau bouleversement