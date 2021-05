Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a identifié son gros coup de l'été !

Publié le 27 mai 2021 à 4h45 par T.M.

Cet été, Kylian Mbappé pourrait donc faire ses valises et pour le remplacer, Mauricio Pochettino aurait déjà une idée en tête.

Prolongera, ne prolongera pas ? Le doute est toujours entier concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Pendant que Leonardo fait le forcing pour prolonger le crack du PSG, celui-ci n’a toujours pas donné sa réponse et pourrait bien faire ses valises cet été. Sans prolongation de Mbappé et pour éviter un départ libre en 2022, le PSG pourrait donc se résoudre à se séparer du Français cet été. Un scénario catastrophe dont il faudra se relever et trouver la solution pour pallier cette perte de l’attaquant de 22 ans.

Pochettino a une priorité !