Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande star prépare son transfert à Paris !

Publié le 27 mai 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait des vues sur Mohamed Salah afin de remplacer Kylian Mbappé cet été, l’entourage de l’attaquant égyptien de Liverpool ferait tout pour le faire atterrir au Parc des Princes.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est encore très incertain, et il existe un risque certain que l’attaquant français quitter le Parc des Princes cet été puisqu’il n’a plus qu’une seule année de contrat. Qui viendrait alors le remplacer ? Lionel Messi, longtemps pressenti, aurait finalement trouvé un accord pour prolonger deux ans au FC Barcelone. Mais une autre star est évoquée avec insistance depuis plusieurs semaines pour le PSG : Mohamed Salah.

L’agent de Salah veut le placer au PSG

D’ailleurs, comme l’a révélé The Transfer Window Podcast mercredi, l’agent de l’attaquant de Liverpool ferait actuellement le forcing pour le placer au PSG cet été, peu importe l’issue du dossier Mbappé. Une information qui laisse donc entendre que Mohamed Salah a donné l’aval à son agent pour tenter de trouver un accord rapide avec la direction du PSG. Affaire à suivre…