Mercato - PSG : Ramos, Mbappé… Un accord secret avec le Real Madrid ?

Marca fait aujourd’hui le point sur le dossier Sergio Ramos. Analyse.

Dans son édition de mardi, le quotidien Marca affirme que les négociations entre le Real Madrid et Sergio Ramos n’avancent pas et s’avèrent toujours aussi compliquées. Marca affirme cependant que le défenseur espagnol a de bonnes chances de prolonger à Madrid, d’autant qu’il n’aurait reçu aucune offre intéressante d’un autre club pour prolonger. Que faut-il en penser ?

Non-agression entre les deux clubs ?

Si cette information s’avère exacte, alors elle laisse certaines interrogations ouvertes. Pourquoi le PSG, qui pourrait être amené à chercher un renfort de haut niveau en défense centrale pour densifier l’effectif, n’avance pas plus précisément ses pions en direction de Sergio Ramos, d’autant que ce dernier est libre donc disponible à coût zéro en transfert ? La réponse serait peut-être à trouver dans le secret de la relation entre Paris et Madrid, qui veillent jusqu’à maintenant à un pacte de non-agression sur le mercato. Comme le Real n’a pas officiellement bougé sur Kylian Mbappe, attendant que le joueur se positionne sur son choix, il est possible qu’en retour le PSG n’exerce aucune pression sur Sergio Ramos à l’heure où ce dernier n’a pas annoncé qu’il ne prolongerait pas au Real.