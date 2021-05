Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça était prêt à tout pour… Flick !

Publié le 26 mai 2021 à 23h30 par Th.B.

Nommé sélectionneur de l’Allemagne pour la période post-Euro, Hans-Dieter Flick se serait retrouvé dans les petits papiers du FC Barcelone qui n’aurait reculé devant rien pour le faire venir en Catalogne.

Dans la foulée de l’annonce d’Hans-Dieter Flick de sa volonté de quitter le Bayern une fois la saison achevée, le nom du technicien allemand a rapidement été lié au FC Barcelone. La presse espagnole a d’ailleurs dernièrement fait savoir que Flick était un « rêve » de Joan Laporta. Le nouveau président du FC Barcelone élu le 7 mars dernier ne serait pas certain de conserver Ronald Koeman à l’intersaison. Néanmoins, en raison des trous dans les caisses du club culé, Laporta n’aurait pas flambé pour sa succession, excepté pour Hans-Dieter Flick.

En difficulté financière, le FC Barcelone aurait quand même proposé un gros contrat à Flick