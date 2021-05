Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une autre opération avec Raiola, après Donnarumma ?

Publié le 26 mai 2021 à 23h00 par A.C.

Alors que Gianluigi Donnarumma est annoncé au FC Barcelone, c’est un autre protégé de Mino Raiola qui pourrait débarquer.

C’est le dossier du moment en Italie. Formé au Milan AC et cadre de l’équipe depuis ses 17 ans, Gianluigi Donnarumma va être libre de tout contrat dans seulement quelques semaines. Après d’interminables négociations, les Rossoneri ont décidé de laisser filer l’enfant du club, qui sera remplacé par le tout frais champion de France Mike Maignan. Mais où rebondira Donnarumma ? La piste Juventus semble être la plus chaude, mais plusieurs médias ont évoqué ces derniers jours une rencontre entre Mino Raiola et le Barça, avec Donnarumma qui pourrait remplacer Marc-André Ter Stegen.

Romagnoli va quitter le Milan AC avec Donnarumma