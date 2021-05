Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Simeone s’invite dans la succession de Piqué !

Publié le 6 mai 2021 à 1h30 par A.C.

A la recherche de défenseurs centraux, le FC Barcelone multiplie les pistes depuis quelques mois.

Cet été, on se prépare à des gros changements au FC Barcelone. Plusieurs joueurs pourraient en effet être invités à quitter le club... et ça concernerait notamment la défense centrale ! Clément Lenglet et Samuel Umtiti sont en effet très critiqués et l’un comme l’autre pourraient quitter le Barça. En ce qui concerne Gerard Piqué il devrait bien sur rester, mais Joan Laporta semble vouloir recruter son successeur, afin qu’il grandisse dans son ombre. Et il pourrait bien le trouver en Italie...

Romagnoli pour remplacer Gimenez à Madrid ?