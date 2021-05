Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta fixé pour la succession de Piqué ?

Publié le 4 mai 2021 à 22h00 par A.C.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour prendre la succession de Gerard Piqué, Alessio Romagnoli semble s’approche d’un départ du Milan AC.

Capitaine du Milan AC et considéré comme un pilier de l’équipe ces dernières années, Alessio Romagnoli a vu sa situation changer cette saison. L’arrivée de Fikayo Tomori cet hiver, couplée à des blessures et à des tensions avec son entraineur Stefano Pioli, ont poussé le défenseur en marge de l’effectif. Récemment interrogé sur son avenir il est d’ailleurs resté très évasif. « Personnellement, j’ai encore un an de contrat. Les questions sur ma prolongation et mon avenir, c’est aux dirigeants de les faire » a expliqué Romagnoli, au micro de DAZN . « Je veux toujours jouer, mais après les choix reviennent au coach. Tant que je serais ici, je donnerai le meilleur de moi-même. L’important pour le moment c’est l’équipe et l’objectif que l’on s’est fixé ». Sa situation n’a pas manqué d’attirer l’attention du FC Barcelone, où Joan Laporta cherche des renforts en défense pour assurer la succession de Gerard Piqué, mais aussi pallier les possibles départs de Samuel Umtiti et Clément Lenglet.

Romagnoli toujours plus proche d’un départ du Milan AC