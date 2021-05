Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce protégé de Raiola sort du silence !

Publié le 2 mai 2021 à 1h30 par A.C.

Annoncé comme le successeur de Samuel Umtiti en Catalogne, Alessio Romagnoli plairait beaucoup au FC Barcelone.

La défense centrale du FC Barcelone la saison prochaine, pourrait avoir un accent italien. Alors que Samuel Umtiti et Clément Lenglet semblent toujours plus proches de la défense, le Barça cherche des renforts défensifs... et pourrait se servir en Serie A. La presse italienne évoque en effet un intérêt prononcé pour Alessio Romagnoli, capitaine du Milan AC sont le contrat se termine en juin 2022. Une prolongation serait plus compromise que jamais et le joueur de l’écurie de Mino Raiola pourrait donc changer de club.

« Les questions sur ma prolongation et mon avenir, c’est aux dirigeants de les faire »