Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande avancée imminente dans le dossier Kylian Mbappé ?

Publié le 26 mai 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que le PSG tente par tous les moyens de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, les prochaines semaines pourraient déboucher sur des avancées dans le dossier.

La question de l’avenir de Kylian Mbappé occupe les esprits d’une grande majorité des observateurs du Paris Saint-Germain. En effet, faute de prolongation dans les semaines à venir, l’international français pourrait être vendu cet été, le club parisien ne pouvant se permettre de le voir filer librement et gratuitement dans un an. Mais avant d’envisager un départ de son attaquant de 22 ans, le PSG entend tenter tout son possible pour le convaincre de renouveler son bail au sein du club de sa ville natale. Et dans cette optique, il se pourrait que les prochaines soient cruciales.

« Le contrat n'est pas convenu à 100% »