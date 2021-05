Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel se lance dans un chantier colossal pour cet été !

Publié le 26 mai 2021 à 15h30 par Dan Marciano mis à jour le 26 mai 2021 à 15h38

L'ASSE espère dégraisser son effectif lors du prochain mercato estival, mais a également pour mission de recruter un attaquant et un défenseur.

Bis repetita pour l’ASSE ? Lors du dernier mercato estival, Claude Puel avait décidé de se séparer de plusieurs cadres du vestiaire afin de laisser la part belle aux jeunes. Ainsi, Loïc Perrin, Loïs Diony ou encore Yann M’Vila ont été poussés vers la sortie, tandis que des joueurs à fort potentiel comme Yvan Neyou (24 ans) ou encore Adil Aouchiche (18 ans) ont posé leurs valises à Saint-Etienne. Cette année, l’ASSE va encore se séparer de nombreux trentenaires. En conférence de presse, Claude Puel a déjà officialisé les départs de Mathieu Debuchy et de Kévin Monnet-Paquet, sous contrat jusqu’en juin : « Nous avons convenu que nous ne prolongions pas le contrat de Mathieu Debuchy, comme celui de Kévin Monnet-Paquet. Pour Mathieu, c'était notre capitaine, il a montré l'exemple. Les jeunes ont eu de la chance de le côtoyer, il a répondu présent cette saison. Par rapport à la saison prochaine, on devait prendre une décision, ce n’est jamais évident. Mathieu est un compétiteur, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre sur le banc. Je ne me voyais pas faire ça, il a été très important cette année, c'est normal qu'il soit déçu . » Pour Romain Hamouma, l’aventure stéphanoise touche aussi à sa fin selon les informations de But Football Club . Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’attaquant est courtisé par de nombreux clubs de Ligue 1 à l’instar de Lorient, Nice et Strasbourg. D’autres joueurs de Claude Puel devraient également franchir la porte de sorite durant ce mercato estival.

Opération dégraissage à l'ASSE

L’entraîneur de l’ASSE souhaite alléger sa masse salariale et dégraisser son effectif. Claude Puel envisage donc de se séparer de plusieurs cadres à l’instar de Ryad Boudebouz, Gabriel Silva, Timothée Kolodziejczak et même de Wahbi Khazri selon But Football Club . Par ailleurs Mickaël Nadé, Sergio Palencia, Alexandros Katranis, Assane Diousse, Lamine Ghezali, Bilal Benkhedim et Edmilson Correia, qui n’entrent pas dans les plans du technicien, ne seront pas conservés. Désireux de renflouer ses caisses, l’ASSE pourrait aussi être contraint de libérer plusieurs joueurs performants et demandés sur le marché. En effet, le club stéphanois serait disposé à se séparer d’Arnaud Nordin et d’Amin Moueffek, sous contrat jusqu’en 2022 et courtisés à l’étranger. Lucas Gourna-Douath, Mahdi Camara, Miguel Trauco, Denis Bouanga et Yvan Neyou feront aussi l’objet d’offres cet été et une grosse proposition pourrait convaincre les dirigeants stéphanois. L’international camerounais susciterait notamment l'intérêt de Rennes et de Lens.

Un attaquant et un défenseur central recherchés