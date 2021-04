Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Après l’ASSE, Bordeaux et Montpellier se lancent à la poursuite d’un diamant de Ligue 2

Publié le 17 avril 2021 à 8h05 par Alexis Bernard

La liste des clubs intéressés par Ismaël Doukouré (Valenciennes) continue de s’allonger avec les intérêts de Bordeaux, Reims et Montpellier.

A 17 ans, difficile de trouver un garçon plus courtisé qu’Ismaël Doukouré. Son excellente saison en Ligue 2, sous les couleurs de Valenciennes, fait parler de lui dans tout l’Hexagone, et bien au-delà. Foot Mercato a évoqué les intérêts d’Arsenal et Leicester en début d’année. Plus récemment, La Voix du Nord dévoilait une liste hallucinante pour ce défenseur central : Juventus, Atalanta, Everton, Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach, FC Barcelone, Benfica, Nice, Lyon, Marseille, ASSE, Nice ou encore Rennes.

Contact avec Valenciennes