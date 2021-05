Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités d’Aouchiche sur son départ pour l’ASSE !

Publié le 26 mai 2021 à 17h15 par T.M.

L’été dernier, Adil Aouchiche a rejoint la longue liste des talents qui ont préféré quitter le PSG pour exploser ailleurs. Alors qu’il s’est engagé avec l’ASSE, le joueur de 18 est revenu sur son choix.

Cela fait maintenant plusieurs années que le PSG est frappé par un énorme mal : la fuite de ses talents. Et malgré tous les efforts de la direction, ils sont plusieurs à préférer aller tenter leur chance l’été dernier. Cela a encore été le cas l’été dernier avec deux gros départs : Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Promis à un bel avenir au PSG, ils ont choisi de signer pro ailleurs, respectivement à l’ASSE et au Bayern Munich. Dans le Forez, Aouchiche a ainsi eu du temps de jeu cette saison pour se développer et il ne regrette en rien cette décision.

« J’ai trouvé ce que j’étais venu chercher »