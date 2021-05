Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Salah prépare son transfert à Paris !

Publié le 26 mai 2021 à 14h45 par Th.B.

Semblant se rapprocher d’un départ de Liverpool, Mohamed Salah voudrait rejoindre le PSG. En atteste la détermination de son agent auprès du club parisien pour que les dirigeants acceptent de le faire venir selon la presse britannique.

Que ce soit The Transfer Window Podcast, Téléfoot ou plus récemment Le Parisien , la piste Mohamed Salah a été considérablement évoquée par la presse ces dernières semaines dans le cadre du recrutement estival du PSG. Cette saison, Mohamed Salah a semblé traîner son spleen à Liverpool, où son contrat expire en juin 2023, et a même ouvert la porte à une aventure en Espagne à deux reprises. Néanmoins, un transfert au PSG ou ailleurs serait très peu probable selon le correspondant de The Athletic basé à Liverpool James Pearce. « Je serais vraiment surpris si l'un des trois attaquants de Liverpool partait cet été. On parle beaucoup de Salah mais dans l'état actuel des choses, je n'ai aucune raison de douter que son engagement continue. Il a été immense cette saison. Je ne vois vraiment pas qui pourrait l'acheter ». Ce serait sans compter sur la détermination du joueur et de ses représentants.

L’agent de Salah ferait le forcing auprès du PSG