Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce lourde de sens sur cette piste à 0€ !

Publié le 27 mai 2021 à 23h00 par Th.B.

Alors qu’il a été dit dans la presse que le Bayern Munich formulerait un intérêt pour Georginio Wijnaldum, il n’en est rien selon le dirigeant bavarois Uli Hoeneß. Le FC Barcelone peut donc tranquillement préparer la venue du Néerlandais.

Que ce soit en raison du PSG ou du Bayern Munich, le FC Barcelone aurait fort à faire pour le recrutement de Georginio Wijnaldum, qui a disputé son ultime match avec Liverpool le week-end dernier. Le FC Barcelone pourrait cependant souffler pour l’international néerlandais. The Transfer Window Podcast a récemment fait savoir que le joueur libre de tout contrat et ses agents se seraient entretenus avec les dirigeants du Bayern Munich afin d’écouter leur offre de contrat. En outre, le média assurait que la priorité de Wijnaldum demeurait le FC Barcelone et aucun autre club. Et à en croire les déclarations d’Uli Hoeneß, ancien président du Bayern qui est resté dans la direction depuis 2019, ce ne serait pas d’actualité.

« J'ai entendu dire que nous ne sommes pas du tout intéressés par ce joueur »