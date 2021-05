Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Juve, Barça... L’issue du feuilleton Donnarumma enfin connu ?

Publié le 27 mai 2021 à 22h10 par A.C.

Alors qu’il quittera libre le Milan AC, Gianluigi Donnarumma intéresse un grand nombre de clubs.

C’est le gros dossier du moment en Italie. Enfant du Milan AC, où il a débuté à seulement 16 ans, Gianluigi Donnarumma ne va pas prolonger et donc partir libre fin juin prochain. Considéré comme le meilleur gardien de sa génération, il attise forcément énormément d’intérêts, avec Leonardo qui a toujours rêve de l’attirer au Paris Saint-Germain. Mais Ces dernières semaines, Donnarumma a surtout été lié à la Juventus et au FC Barcelone, qui pourrait se séparer de Marc-André Ter Stegen.

Donnarumma à la Juventus, c’est fait