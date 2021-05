Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme danger se confirme dans le dossier Adli !

Publié le 27 mai 2021 à 19h10 par D.M.

Pablo Longoria apprécierait le profil d'Amine Adli, désigné meilleur joueur de Ligue 2 cette saison. Mais le joueur de Toulouse est également courtisé par le Milan AC.

Pablo Longoria est déjà au travail. Alors que de nombreux joueurs pourraient plier bagages lors de l’intersaison, le président de l’OM a pour ambition de renforcer des secteurs peu fournis. Le dirigeant souhaiterait notamment accueillir des renforts offensifs et aurait notamment ciblé Amine Adli. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Toulouse, le joueur de 21 ans a été sacré meilleur joueur de Ligue 2 cette saison et pourrait quitter son club formateur en cas d’offre comprise entre 5 et 10M€. Mais l’OM devra affronter la concurrence du Milan AC dans ce dossier.

Amine Adli plaît au Milan AC