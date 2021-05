Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta intéressé par une star de l'écurie Raiola ?

Publié le 27 mai 2021 à 20h00 par La rédaction

Le Milan AC étant tout proche de boucler l'arrivée de Mike Maignan, Gianluigi Donnarumma va se retrouver libre après plusieurs mois de discussions infructueuses avec ses dirigeants. Et le FC Barcelone serait intéressé par le profil du gardien italien...

Considéré comme l'un des gardiens le plus prometteurs au monde du haut de ses 22 ans, Gianluigi Donnarumma devrait quitter l'AC Milan gratuitement dans les prochains jours. Arrivé en fin de contrat, le portier italien n'a pas réussi à se mettre d'accord avec son club pour prolonger ,et le club rossonero a finalement décidé de miser sur Mike Maignan pour lui succéder. Donnarumma va donc se chercher un nouveau pointe de chute, et son entourage se serait rapproché d'une grosse écurie européenne pour tenter de le relancer...

Le Barça songe à Donnarumma